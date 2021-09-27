الأمير منصور بن محمد بن سعد يدشن مقر جمعية حفر الباطن الثروة الحيوانية والتسويق التعاونية بالمنطقة الشرقية

الخليج – خالد مرهي الظفيري: دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس، مقر جمعية حفر الباطن الثروة الحيوانية والتسويق التعاونية بالمنطقة الشرقية، كما تم افتتاح جلسة الجمعية العمومية على شرف سموه وبحضور رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة إضافة لرئيس جامعة حفر الباطن وأمين حفر طالباطن ومديري مركز التنمية الاجتماعية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة و فرع وزارة التجارة والاستثمار و الشؤون الصحية ونائب رئيس الغرفة التجارية وممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و الأعضاء المؤسسين للجمعية ورجال الأعمال بالمحافظة.

و عدّ سموه الجمعيات التعاونية شريكا فاعلاً في طريق التنمية وهذا يتمثل في حرص الحكومة الرشيدة لإفساح المجال لتأسيسها وتقديم الدعم الملائم لها سواء المادي أو القانوني أو حتى التنظيمي وذلك لدورها الكبير في دفع عجلة التنمية، إضافة لكونها وسيطا بين المستفيد والجهات المعنية لما يضمن العمل المنظم الذي يعود بالفائدة على الجميع.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالله الغامدي أن مكمن قوة محافظة حفرالباطن يتركز في قطاع الثروة الحيوانية كونها أكبر سوق للماشية في الشرق الأوسط بمختلف أنواعها وبها أكثر من خمسة آلاف من ملاك ومربي الماشية، مما شجع على إنشاء جمعية تعمل على تلبية احتياجاتهم وتساهم في تطويره وتمكنه من الاستدامة بشكل يتلاءم مع رؤية المملكة 2030 .

من جانبه، أوضح الغامدي، حرص الجميع على تكامل العمل، ووضوح الرؤية، وتحديد أهداف واقعية قابلة للتطبيق لتحقيق المكاسب المرجوة من تأسيس الجمعية، وعلى ترك مساحة كبيرة للتطوير المستقبلي .

وأوضح الغامدي أن مجلس إدارة الجمعية اعتمد تأسيس شركة تجارية تسويقية خدمية في الربع الأخير من 2021م تهدف إلى بناء شبكة من نقاط التسويق يتم من خلالها توزيع منتجات الثروة الحيوانية والدواجن بأسعار تنافسية و جودة عالية للمستهلك.

كما أشار الغامدي إلى أن مجلس الإدارة اعتمد إنشاء عدد من العيادات البيطرية المتحركة والثابتة والصيدليات البيطرية والمحجر الصحي لخدمة المربين وتطوير المنظومة البيطرية في المحافظة وتفعيل الاستيراد والتصدير من و إلى المحافظة ، وذكر أنه سوف يتم البدء في تطوير مصنع أعلاف بطاقة إنتاجية 60 طن في الساعة في الربع الثاني من عام 2022م وتوقع الغامدي طرح ما يقارب 75 وظيفة للعام 2021م / 2022م .

واختتم الغامدي حديثه بشكر سمو محافظ حفر الباطن على جهوده الداعمة والمستمرة لأعضاء الجمعية والذين بادروا بإهداء سموه الرئاسة الفخرية عرفانا وتقديرا له على تلك الجهود