المغرب.. 394 إصابة و32 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة المغربية الاثنين تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 734 أمس، كما سجلت 32 وفاة تراجعا من 35 حالة الأحد.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في المملكة منذ اندلاع الجائحة 929699، فيما سجل عدد الوفيات 14199 حالة.