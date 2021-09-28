إيران ترفض طلب أمريكا السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول موقع نووي

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن إيران رفضت يوم الثلاثاء طلبا أمريكيا للسماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول موقع نووي، قائلة إن واشنطن ليست مؤهلة للمطالبة بعمليات تفتيش دون إدانة الهجوم التخريبي الذي تعرضت له هذه المنشأة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله خلال زيارة لموسكو “الدول التي لم تندد بالأعمال الإرهابية ضد الموقع النووي الإيراني لا يحق لها التعليق على عمليات التفتيش هناك”.

وقالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إن على إيران التوقف عن منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من دخول ورشة لتصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي على النحو المتفق عليه قبل أسبوعين وإلا ستواجه ردا دبلوماسيا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة.

وتصنع الورشة الواقعة في مجمع تساي كرج مكونات لأجهزة الطرد المركزي ومعدات تخصيب اليورانيوم، وتعرضت لعملية تخريب في يونيو حزيران جرى خلالها تدمير واحدة من أربع كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك. وأزالت إيران تلك الكاميرات ولم يتسن الحصول على اللقطات المسجلة على الكاميرا التي تعرضت للتدمير.