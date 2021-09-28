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ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

ارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم الثلاثاء 8ر20 نقطة وبنسبة 53ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى 13ر3952 نقطة. ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم الثلاثاء 8ر20 نقطة وبنسبة 53ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى 13ر3952 نقطة. وذكر التقرير الصادر عن البورصة أن قيمة التداول بلغت 529ر2 مليون ريال عماني، منخفضة بنسبة 4ر35 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 127ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 01ر22 مليار ريال عماني.ِ

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