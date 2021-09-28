الخطوط الأردنية تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق اعتبارا من 3 أكتوبر

أفاد بيان رسمي نشرته قناة “المملكة” المملوكة للدولة إن الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق اعتبارا من 3 أكتوبر تشرين الأول.

وجرى تعليق الرحلات في ضوء الصراع المستمر في سوريا منذ 10سنوات.

وأعلنت وزارة النقل السورية، في يونيو الماضي، استئناف الرحلات المباشرة بين دمشق وكل من دبي والشارقة في دولة الإمارات بدءا من 20 من نفس الشهر.

وكانت أولى الرحلات باتجاه مطار الشارقة الدولي، كما قررت “السورية للطيران” تسيير 3 رحلات أسبوعيا إلى الشارقة و4 رحلات أسبوعيا باتجاه دبي.

وكانت أول رحلات الخطوط الجوية السورية عبرت إلى القاهرة مطلع أكتوبر العام الماضي، بعد توقفها لأشهر بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن الإمارات إلى جانب العراق وعمان كانت من أوائل الدول العربية التي أعلنت استئناف رحلاتها إلى سوريا وعبر أجوائها، بعد قطيعة عربية أعقبت الأزمة المستمرة في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات.