السودان.. مقتل 3 من رجال الأمن في اشتباك مع ”داعش” 

نقلت صحيفة "السوداني" عن مصدر أمني أن 3 من أفراد الأمن بينهم ضابطان قتلوا اليوم، في منطقة جبرة خلال مداهمة منزل تحصنت فيه خلية من إرهابيي "داعش".

وأوضحت الصحيفة أن "الخلية الإرهابية فتحت النار على القوات الأمنية التي لم تكن مسلحة بالشكل الكافي" ما أدى إلى مقتل 3 منهم وجرح اثنين.

وقال المصدر إن أحد الضابطين برتبة نقيب، والآخر برتبة ملازم أول، والثالث ضابط صف.