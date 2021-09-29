فلسطين: إسرائيل تطور الأسلحة النووية بشكل سري

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن إسرائيل تقوم بتطوير أسلحة نووية بشكل غير قانوني وسري، بينما ترفض الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من الصكوك ذات الصلة، وتعمل على عرقلة احتمال إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وأضاف منصور، خلال كلمة له خلال الاجتماع الذي عقدته الأمم المتحدة للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية والترويج له، أن وجود مثل هذه الأسلحة يشكل تهديدا للأبرياء في جميع أنحاء العالم، وخطرا وجوديا لا يمكن مواجهته إلا بالقضاء عليها.

وأوضح أن معاهدة حظر الأسلحة النووية هي الامتداد والنتيجة الطبيعية التي لا غنى عنها لمعاهدة عدم الانتشار، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر مثالا رئيسيا لما يحدث عندما تطالب دولة ما بما تنكره على الآخرين، متجاهلة القانون الدولي والإرادة الدولية.

ورحب بانعقاد الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط تحت الرئاسة القديرة للمملكة الأردنية الهاشمية، معبرا عن ثقة فلسطين من أن الدورة الثانية التي ستعقد برئاسة الكويت ستسمح لنا بالتقدم نحو الهدف النبيل لهذا المؤتمر.

ودعا منصور كافة الأطراف إلى الانخراط بفعالية وبحسن نية للمساعدة في تخليص المنطقة من هذه الأسلحة بشكل نهائي، موضحاً أنها كانت ولا تزال غير شرعية، ولا توجد أي حالة أو ظرف يمكن فيه تبرير استخدام مثل هذه الأسلحة.

وشدد على أن تخليص العالم من الأسلحة المروعة وغير الإنسانية يعتبر أحد الأهداف الحاسمة للأمم المتحدة منذ نشأتها، مؤكداً “أنه لا يوجد أي مبرر للوضع الاستثنائي الذي تتمتع به الأسلحة النووية، حيث أن أسلحة الدمار الشامل، في جوهرها، عشوائية وغير إنسانية، والأسلحة النووية أكثرها تدميراً”.

وعبر منصور عن فخر دولة فلسطين بكونها من بين 120 دولة قامت بصياغة المعاهدة ومن أوائل الدول التي صادقت عليها، ما ساعد على دخولها حيز التنفيذ.