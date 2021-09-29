البرلمان العربي يؤكد دعمه لإعداد جيل قادر على ممارسة أدوراه المختلفة

أكد البرلمان العربي، تقديم كافة صور الدعم للبرلمان العربي للطفل بما يساعد هذه التجربة على النجاح وتقديمها نموذج عربي مشرف في المحافل الإقليمية والدولية؛ لإعداد جيل قادر على ممارسة أدوراه المختلفة.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم خلال لقاء الأمين العام للبرلمان العربي المستشار كامل شعراوي، نظيره في البرلمان العربي للطفل أيمن الباروت، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية حول: المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية والشورية، والذي ينظمه البرلمان العربي بمشاركة عدد من الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين لعدد من البرلمانات والمجالس العربية.
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