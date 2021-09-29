رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد أكاديمية الأركان العامة الروسي

الخليج (مثيب السبيعي) – واس : استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، معالي قائد أكاديمية الأركان العامة الروسي الفريق الأول الركن زارود نتيسكي فلاديمير.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث التعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

‎حضر الاستقبال رئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة ورئيس هيئة التخطيط الإستراتيجي وقائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، فيما حضره من الجانب الروسي الوفد المرافق لمعالي قائد أكاديمية الأركان العامة الروسي.

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