انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) (7ر8) نقطة وبنسبة (22ر0) في المائة يوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى (39ر3943) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (13ر3952) نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت (4) ملايين و(39) ألفًا و(503) ريالات عمانية مرتفعة بنسبة (7ر59) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(529) ألفًا و(648) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (088ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (99ر21) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة (393) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (74ر9) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (102) ألف ريال عماني أي ما نسبته (51ر2) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (292) ألف ريال عماني وبنسبة (22ر7) في المائة.

