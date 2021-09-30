نيابة عن سمو وزير الخارجية… المهندس الخريجي يرعى حفل إطلاق الدراسة البحثية لمكتب منسق الأمم المتحدة بالمملكة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

الخليج – واس : نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رعى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، حفل إطلاق الدراسة البحثية التي أجراها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، حول (دور الأوقاف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030)، وذلك بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة نتالي فوستر.

كما حضر الحفل محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، ونائب المحافظ للمصارف والبرامج التنموية في الهيئة العامة للأوقاف عبدالرحمن العقيل، ومدير إدارة الأمم المتحدة بوزارة الخارجية فيصل البيشي، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أيمن سجيني، ومدير فعالية التنمية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الدكتور محمد اليامي.

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