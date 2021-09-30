وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد يصل البحرين

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد البحرين في زيارة تاريخية.

ونشر الوزير الإسرائيلي على حسابه في تويتر صورًا للحظة وصوله إلى المملكة الخليجية، معلقا: ”وصلنا إلى البحرين. فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة. شكرا على حفاوة الترحيب“.

وكانت البحرين وإسرائيل أعلنتا عن توقيع اتفاق سلام في في 11 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

وأصبحت البحرين رابع دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، والإمارات.