البرغوثي: نطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم الاغتيال الإسرائيلية

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي إن الاحتلال ارتكب اليوم عن سابق إصرار وترصد جريمتي اغتيال جديدتين للشابة إسراء خزيمية في القدس والشاب علاء زيود في برقين بجنين.
وتابع البرغوثي: “استهتار قوات الاحتلال بحياة الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية بلغ حدا لا يمكن احتماله، ولا أحد يصدق ادعاءات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية في تبريرها لهذه الجرائم، ونحن نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاغتيال التي تنفذها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية و جيش الاحتلال”.
وأضاف البرغوثي: “سلطات الاحتلال واهمة إن ظنت أن حملتها القمعية ستكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو تصميمه على نيل الحرية من الاحتلال ونظام الأبرتهايد والتمييز العنصري”.
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