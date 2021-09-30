انطلاق أول رحلة جوية تجارية مباشرة من البحرين إلى إسرائيل

أقلعت، اليوم الخميس، أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين البحرين وإسرائيل، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين الذي أبرم العام الماضي برعاية أمريكية.

وأقلت الطائرة التابعة لـ”طيران الخليج” البحرينية من مطار المنامة بعد ساعة من وصول وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في أول زيارة رسمية إلى المملكة الخليجية.

ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي إلى البحرين، اليوم الخميس، في أرفع زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إسرائيلي للدولة الخليجية منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي.

وقال لابيد، في تغريده له عبر تويتر: “وصلنا إلى البحرين، فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة، شكرا على حفاوة الترحيب”.

وسيفتتح لابيد سفارة إسرائيل في المنامة وسيجري محادثات مع نظيره البحريني.