دعت قوى الحرية والتغيير في السودان إلى مسيرة مليونية في الخرطوم، اليوم الخميس، لدعم التحول الديمقراطي والسلام، مؤكدة دعمها الكامل ومشاركتها في المظاهرات لاستكمال الثورة ورفض الانقلاب عليها.
كما أبدت القوى دعمها للحكومة الانتقالية، مشيرة إلى سعيها لتقوية تلك الحكومة عبر الشراكة مع قوى الثورة والتغيير.
وأفاد توسائل اعلامية من الخرطوم بأن المليونية ستنطلق بعد ساعات، ومن المنتظر أن يصل قطاران من خارج الخرطوم على متنهما مشاركين وداعمين لتلك المسيرات، وقطار آخر من والية عطبرة، والولاية التي شهدت شرارة الإطاحة بنظام عمر البشير، كذلك من المتوقع أن يصل قطار من مدينة “واد مدني”.
وأضافت أن المتظاهرين سيتجمعون في محطة السكك الحديدية الرئيسية وسط الخرطوم على أن يتم التحرك بعدها باتجاه القصر الجمهوري لتسليم مذكرة للمكون المدني في مجلس السيادة، بعدها سيتم التحرك غربا لتسليم مذكرة للجنة إزالة التمكين بوسط العاصمة السودانية.
وعن الاستعدادات الأمنية بالعاصمة، أوضح مراسلنا أن الحياة تبدو طبيعية في شوارع الخرطومة، حتى اللحظة، ولا يوجد انتشار أمني، إلا أن هناك توقعات بحماية الشرطة لتلك المليونية، لعدم وقوع أية اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسيرة مليونية في السودان لدعم التحول الديمقراطي.. اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.