مسيرة مليونية في السودان لدعم التحول الديمقراطي.. اليوم

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان إلى مسيرة مليونية في الخرطوم، اليوم الخميس، لدعم التحول الديمقراطي والسلام، مؤكدة دعمها الكامل ومشاركتها في المظاهرات لاستكمال الثورة ورفض الانقلاب عليها.

كما أبدت القوى دعمها للحكومة الانتقالية، مشيرة إلى سعيها لتقوية تلك الحكومة عبر الشراكة مع قوى الثورة والتغيير.

وأفاد توسائل اعلامية من الخرطوم بأن المليونية ستنطلق بعد ساعات، ومن المنتظر أن يصل قطاران من خارج الخرطوم على متنهما مشاركين وداعمين لتلك المسيرات، وقطار آخر من والية عطبرة، والولاية التي شهدت شرارة الإطاحة بنظام عمر البشير، كذلك من المتوقع أن يصل قطار من مدينة “واد مدني”.

وأضافت أن المتظاهرين سيتجمعون في محطة السكك الحديدية الرئيسية وسط الخرطوم على أن يتم التحرك بعدها باتجاه القصر الجمهوري لتسليم مذكرة للمكون المدني في مجلس السيادة، بعدها سيتم التحرك غربا لتسليم مذكرة للجنة إزالة التمكين بوسط العاصمة السودانية.

وعن الاستعدادات الأمنية بالعاصمة، أوضح مراسلنا أن الحياة تبدو طبيعية في شوارع الخرطومة، حتى اللحظة، ولا يوجد انتشار أمني، إلا أن هناك توقعات بحماية الشرطة لتلك المليونية، لعدم وقوع أية اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.