الامارات تدخل نادي العشرة الكبار

حصدت الإمارات المرتبة العاشرة عالميا في الترتيب العام كأفضل دول العالم في تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن مركز التنافسية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، اليوم الخميس، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "حققت دولة الإمارات إنجازا عالميا بدخولها نادي العشرة الكبار حيث حصدت المرتبة العاشرة عالمياً في الترتيب العام كأفضل دول العالم في "تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021".
وأضاف: "كما جاءت متصدرة الدول العربية في المركز الأول في كافة المحاور الرئيسية".
وتمكنت الإمارات من تحقيق قفزات كبيرة في الكثير من المؤشرات في التقرير، حيث قفزت 31 مرتبة في كل من مؤشر مستخدمي الإنترنت، والذي حققت فيه المركز الرابع عالميا، وكذلك قفزة بلغت 31 مرتبة في مؤشر نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي، الذي حصلت فيه على المركز 16 عالميا.
كما حققت قفزة بلغت 22 مرتبة في مؤشر المشتركون في خدمة النطاق العريض للهاتف المحمول، لتحتل المركز 12 عالميا، وقفزة قدرها 9 مراتب في مؤشر نسبة النساء الجامعيات من حملة البكالوريوس والماجستير، محققة فيه المركز العاشر عالميا، إضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى التي حققت فيها قفزات كبيرة
كما جاءت الإمارات ضمن المراكز العشر الأولى عالميا في 25 من أصل 52 مؤشرا شملها التقرير.
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