الرئيس العراقي: الانتخابات المقبلة ستمهد لمراجعة منظومة الحكم

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، أن انتخابات أكتوبر المقبل تمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم في البلاد.
وقال صالح خلال لقائه مجموعة من الصحفيين: "هناك تشكيك وتساؤل حول الانتخابات واختلافها عن سابقاتها".
وأضاف، أن "العراق مر بظروف عصيبة، والجميع يدرك ضرورة الإصلاح، وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين".
وأشار الرئيس العراقي إلى أن "انتخابات تشرين/أكتوبر تمثل نقطة تحول في العراق، وستكون حدثا مفصليا، وتمهد لمراجعة منظومة الحكم، حيث تتوفر فيها ظروف أسهل من سابقتها".
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