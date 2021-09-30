حمدوك: البنك الدولي يتعهد بـ3 مليارت دولار لمساعدة السودان

قال رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، إن البنك الدولي يتعهد بثلاثة مليار دولار لمساعدة السودان.

وأضاف حمدوك، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع مدير البنك الدولي، ديفيد مالباس، في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس: “نسعى إلى تطوير الجانب المهمش اقتصاديا في السودان”.

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بدور البنك الدولي لإنجاز الإصلاح الاقتصادي في السودان.

ومن جانبه، أبدى ديفيد مالباس، مدير البنك الدولي، استعداد البنك وصندوق النقد الدوليين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لمساعدة السودان لتخطي الصعوبات الاقتصادية ودعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

وذكر مدير البنك الدولي، عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني: “ناقشنا الوضع الاقتصادي في السودان، والعمل على وضع خطة للنهوض به في ظل أزمات عدة تشهدها البلاد”.

وتابع: “نركز جهودنا حاليا على دعم التعليم ودفع الاقتصاد في السودان”.

ووصف مالباس الزيارة بـ «البناءة»، إذ نوقش خلالها سبل مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السودان والانجازات المهمة التي حدثت في البلاد خلال العامين الماضيين.

وطالب مالباس الشعب السوداني بالعمل مع الحكومة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية.

واستقبل حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء صباح اليوم، رئيس مجموعة البنك الدولي، في أول زيارة من نوعها للبلاد منذ قرابة 5 عقود.