السودان.. انطلاق ”مظاهرات مليونية” تدعو للحكم المدني وفض الشراكة مع المجلس العسكري

انطلقت ظهر اليوم الخميس، مظاهرات دعت إليها قوى المجتمع المدني في السودان للمطالبة بحكم مدني وفض الشراكة مع المجلس العسكري. وأفادت وسائل اعلامية بأن السلطات السلطات أغلقت "جسر المك نمر" في الاتجاه من بحري الي الخرطوم. وتجمه المتظاهرون في السكة الحديد لاستقبال القطارات القادمه من "ود مدني" و"عطبره" للمشاركة في "مليونيه الحكم المدني" التي دعا إليها نشطاء وقوى المجتمع المدني. وفي نفس السياق قال "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان اليوم الخميس، "إن هدف المواكب هو حماية الانتقال الديموقراطي، ولا سبيل لتحقيقه إلا بفض الشراكة مع المجلس العسكري، وبإعلان موقف رافض للشراكة ومؤسساتها".

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