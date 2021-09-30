الرئيس الفلسطينى يصدر مرسوما بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات المحلية

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، مرسوما بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات المحلية، وفقا لاحكام القانون، بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى.
ويأتي المرسوم الرئاسي في إطار التحضير لإجراء الانتخابات المحلية، المزمع عقد المرحلة الاولى منها في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
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