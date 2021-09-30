لجنة المتابعة السعودية القطرية تعقد اجتماعها السادس

الخليج – واس : عقدت لجنة المتابعة السعودية القطرية، في مقر وزارة الخارجية القطرية بالعاصمة الدوحة، اليوم، أعمال اجتماعها السادس، حيث ترأس الجانب السعودي في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، فيما رأسه من الجانب القطري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الأمنية السفير علي بن فهد الهاجري.

وتأتي أعمال اللجنة، انفاذاً لتوجيهات قيادتي البلدين – حفظهما الله -، بتعزيز تطور العلاقات بين البلدين والشعبين في المجالات كافة.

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