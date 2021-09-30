ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هاتفيا، عددا من القضايا الإقليمية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس.
وأوضحت الوكالة أن "سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي استعرضا هاتفيا العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها، وبحثا عددا من قضايا ومستجدات الأحداث في المنطقة".
كما اتفق الجانبان على "أهمية الحفاظ على السلام في المنطقة ودعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار".
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