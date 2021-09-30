سوريا.. مصرع شخص جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته بمحافظة السويداء 

أفادت وكالة "سانا" بأن شخصا لقي مصرعه نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارته في بلدة رساس بجنوب مدينة السويداء السورية.
وأوضح مصدر في قيادة شرطة محافظة السويداء لوكالة "سانا" أن عبوة ناسفة وضعها مجهولون انفجرت صباح اليوم الخميس، داخل سيارة خاصة عند مدخل بلدة رساس، ما أسفر عن وفاة سائقها متأثرا بإصابته واحتراق السيارة.
وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث.
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