الخليج – واس : التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة في الرياض اليوم، بمعالي وزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وذلك على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يقام في “واجهة الرياض” كأكبر معرض كتاب في تاريخ المملكة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بنظيرته المصرية، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز التعاون بين المملكة وجمهورية مصر في ظل ما يربط الشعبين الشقيقين من روابطٍ ثقافية متجذرة عبر التاريخ، مشدداً على أهمية العمل المشترك لتعزيز دور الكتاب كوعاءٍ ثقافي هام.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وأهمية توحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي بما يخدم هذا القطاع بين البلدين الشقيقين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمو وزير الثقافة يلتقي بوزيرة الثقافة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.