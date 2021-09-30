حذرت السفارة السعودية في الفلبين، المواطنين، الخميس، من التعاقد مع "وسطاء وهميين" لاستقدام العمالة إلى المملكة.
ووجهت السفارة، على صفحتها في "تويتر"، بأن "يتم الاستقدام وفقا لقوانين وأنظمة الاستقدام التي نصت عليها واعتمدتها كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل الفلبينية بموجب اتفاقيات مشتركة، وليس عبر الوسطاء والسماسرة".
وعللت السفارة تحذيرها برغبتها في أن يتم حفظ حقوق الطرفين، صاحب العمل والعامل، مؤكدة بالوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالاستقدام، لتجنب عمليات النصب والاحتيال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة السعودية في الفلبين تحذر رعاياها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.