تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الثقافة يدشن معرض الرياض الدولي للكتاب 2021

الخليج – واس : تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، دشن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة مساء اليوم فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في واجهة الرياض، بحضور معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق الدكتور حسن ناظم ، و سفير العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار هادي الجنابي ، ممثلين لجمهورية العراق التي تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام من معرض الرياض الدولي للكتاب.

وشهد حفل الافتتاح حضوراً نوعياً من شخصيات وقيادات ثقافية سعودية وعربية ودولية، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز ، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، ومعالي أمين دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد السماري ، ومعالي وزيرة الثقافة في جمهورية مصر الدكتورة إيناس عبدالدايم ، و الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان ، إلى جانب سفراء ووزراء ومسؤولين ثقافيين من دول شقيقة وصديقة.

واستهل الحفل بتوقيع تدشين انطلاق الدورة رسمياً من قبل سمو وزير الثقافة. تلا ذلك جولة سموه مع الحضور على أجنحة ومرافق المعرض، الذي يُعد أكبر معرض للكتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية، وتشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر تنتمي لـ 30 دولة من مختلف قارات العالم. ويحتضن المعرض الذي يقام خلال المدة من 1 إلى 10 أكتوبر، عدداً من الندوات والأمسيات النوعية التي تثري برنامجه الثقافي الشامل، وهي أول دورة تنظمها وتشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة بعد نقل اختصاصات المعرض إليها.

وتنظّم الهيئة على هامش المعرض مؤتمر الناشرين الدولي، وذلك في يومي الرابع والخامس من أكتوبر، وهو أول مؤتمرٍ من نوعه في المملكة العربية السعودية، ويسعى إلى إعادة صياغة مستقبل صناعة النشر عربياً، ويضم ورش عمل يقدمها كبار الناشرين في العالم، وقيادات صناعة الكتاب، وسط مشاركة فاعلة من اتحادات النشر العالمية، ويُعدّ بمثابةِ نقطةِ الانطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي؛ لما يقدّمه من فرصةٍ مثاليةٍ لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف الصُّعد المحلية والعربية والدولية، متضمناً جلساتٍ حواريةٍ ستتناول عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها.

ويستضيف المعرض ضمن فعالياته، فعالية “حديث الكتاب” التي تُقدّم نخبةً من المفكرين والمؤلفين والمشاهير المؤثرين، يتصدرهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وجوردان بيلفورت، وكريس جاردن، للحديث عن تجاربهم الملهمة في الكتابة والتأليف.

ويقام المعرض على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع، ويضم مناطق مخصصة لأعمال الناشرين، كما يحتضن ورش عمل، وجلساتٍ حوارية، ودورات تدريبية، إلى جانب أمسياتٍ شعرية وفنية، وعروض ومسرحياتٍ عالمية تُقدّم على ثلاثة مسارح خارجية، مسرحين في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومسرح في مركز الملك فهد الثقافي، إضافةً إلى فعالياتٍ نوعيةٍ تستهدف شرائح المجتمع كافة مثل: عروض الطهي الحية، وفعاليات الأطفال وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

ومن المقرر أن يستقبل معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، زوّاره يومياً من العاشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً.