الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار
تراجع الذهب اليوم الجمعة إذ ارتفع الدولار بفضل تكهنات بزيادة أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر ما زال متماسكا فوق مستوى الدعم الفني المهم 1750 دولارا وفي سبيله لتحقيق مكسب أسبوعي محدود إذ تلحق المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والنمو الضرر بالإقبال على المخاطرة.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1753.67 دولار للأوقية بحلول الساعة 09.15 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1754.30 دولار.
لكن المعدن الأصفر ما زال مرتفعا نحو 0.2 بالمئة في الأسبوع إذ ساهم تراجع الدولار أمس الخميس في أن يسجل الذهب قفزة بنحو اثنين بالمئة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.22 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 965.11 دولار وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1898.55 دولار.
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