الحجرف : مشاركة دول مجلس التعاون في “إكسبو 2020” يؤكد عمق العلاقات والتعاون في نقل الرسالة الخليجية للعالم

الخليج – واس : أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن مشاركة دول مجلس التعاون في “إكسبو 2020 دبي”، يؤكد عمق العلاقات والتكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون في نقل الرسالة الخليجية الموحدة للعالم.

وأوضح معاليه أن إكسبو 2020 دبي سيشكل علامة فارقه في تاريخ معرض إكسبو، مبديا إعجابه بما شاهده في الأجنحة من خلال رسائل متنوعة تحمل مزيجا من عبق الماضي الجميل والازدهار والتقدم الذي تشهده دول المجلس.

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