أعلنت شرطة إمارة أبوظبي تحطم طائرة إسعاف جوي، اليوم السبت، ومقتل أربعة أشخاص كانوا يستقلونها. وقالت الشرطة إن القتلى بينهم طياران وطبيب مدني وممرضة. وتقدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأحر التعازي والمواساة لأسرهم ومعارفهم وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم تذكر شرطة أبوظبي أي تفاصيل عن موقع الحادث أو أسبابه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة إسعاف جوي في الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.