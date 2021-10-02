 ليبيا تعتقل 4 آلاف مهاجر غير شرعي 

قالت وزارة الداخلية الليبية إن السلطات احتجزت نحو 4000 مهاجر غير شرعي نتيجة عملية نفذتها قوات الأمن بالقرب من طرابلس.
وبحسب وزارة الداخلية، فإن الغرض من المداهمة، التي نفذت بأمر من النائب العام، هو اعتقال المجرمين وتجار المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين.
وجاء في بيان نشر على صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك "منذ صباح اليوم استقبل مركز احتجاز (للمهاجرين) نحو 4 آلاف مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات".
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تقديم المساعدة الطبية للمهاجرين ومن ثم توزيعهم على مراكز الهجرة.
ويعيش مئات الآلاف من المهاجرين في ليبيا على أمل عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.
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