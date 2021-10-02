وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جنين بلاسخارت، خلال مؤتمر صحفي، في محافظة ذي قار جنوبي العراق اليوم السبت "بعثة الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع وستوفر جميع أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات البرلمانية"، وفق وكالة "الأناضول" التركية.
وأضافت أن "أصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية".
هذا وسيتولى أكثر من 600 مراقب دولي، الإشراف على مراقبة الانتخابات العراقية المبكرة، وفق ما أعلنته مفوضية الانتخابات العراقية.
ويتجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع في العاشر من أكتوبر المقبل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة، بعدما قررت الحكومة العراقية، تأجيلها لتجرى هذا الشهر بدلا من يونيو الماضي، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.
وأفادت المفوضية العليا للانتخابات في العراق بأن 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، يتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: إرسال مراقبين دوليين إلى العراق لإنجاح الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.