المغرب يطرد ناشطات إسبانيات من مطار العيون بالصحراء 

رحّلت السلطات المغربية، اليوم السبت، 3 ناشطات إسبانيات بمجرد وصولهن إلى مطار مدينة العيون في الصحراء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي".

ويتعلق الأمر بمحاميتين إسبانيتين، إضافة إلى "طبيبة صحراوية تحمل الجنسية الإسبانية". ووفقا لـ"إفي"، فإن الناشطات كن يخططن لزيارة "الناشطة الصحراوية سلطانة خيا في بلدة بوجادور والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان".

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