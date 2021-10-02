اليمن يسجل 28 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا 

قالت "اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا" في اليمن إنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و5 وفيات اليوم السبت، مقارنة مع 44 إصابة وثماني وفيات أمس الجمعة.

وأضافت اللجنة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في بيان أن "إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة في جنوب وشرق البلاد ارتفع إلى 9139 إصابة، تعافى منها 5659 ولا تزال هناك 1746 حالة نشطة".

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 1734 حتى الآن، على الرغم من أنه يعتقد أن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي في اليمن الذي تقول الأمم المتحدة إنه يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ولا تشمل تلك الإحصاءات المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، إذ أن الجماعة التي تسيطر على العاصمة صنعاء، ومدن كبرى شمالا وغربا، لا تعلن عن أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.