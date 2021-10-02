الخليج – واس : عادت دار كريستيز بزوار معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢١م إلى القرون الماضية بمجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة ،التي تعود لعلماء كتبوها وألّفوها ورسموها.

وعرضت الدار أول خريطة جيولوجية للمملكة العربية السعودية من القرن العشرين، وتعتمد عليها الكثير من الخرائط الحالية، بالإضافة إلى ٢٢ خريطة تفصيلية نادرة للجزيرة العربية، كما أوضح ذلك جوليان ويلسون، الأخصائي الأول في دار كريستيز العالمية.

وقالت المتخصصة في الفنون الإسلامية والهندية فرانسيس كيوورث : إنهم يعرضون مخطوطات قديمة،يرجع عمرها إلى أكثر من ٥٠٠ سنة، والنسخ الأولى من كتب علمية قديمة إلى جانب سلسلة مكونة من ستة كتب، تتضمن رسومات للطيور وشرحًا عنها بيد العالم الفرنسي فرانسوا ليفونت، تعود إلى القرن التاسع عشر.

كما تعرض الدار ثمانية كتب علمية، وهي سلسلة فرنسية علمية كتبها العالم بيير جوزيف.

وأوضحت كيوورث أن جناح الدار في المعرض يكشف النقاب عن مخطوطة نادرة مكتوبة بخط اليد باللغة اللاتينية، مصدرها من إيطاليا، تعود إلى القرن الخامس عشر، مضيفة بأن فرعها في لندن يعرض مكتبة خاصة تضم ٣ آلاف كتاب جمعت على مدى خمسين سنة، ومراجع عن الفنون الإسلامية، بعضها نادر جداً من القرن التاسع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دار عالمية تعرض نوادر عمرها 500 عام بمعرض الرياض الدولي للكتاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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