“تركي آل الشيخ” يوقع روايته الأولى في معرض الرياض الدولي للكتاب

وقع معالي المستشار في الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، روايته الأولى التي تحمل عنوان “تشيللو” في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 على منصة توقيع الكتب. شهد توقيع رواية آل الشيخ الصادرة عن ذات السلاسل للطباعة والنشر عدد كبير من المثقفين والأدباء والزوار.

مؤكداً أن “روايته” سيتم بيعها بدولار واحد أو ما يعادله من العملات الأجنبية، دعمًا للثقافة والأدب في المملكة وجميع أنحاء العالم.