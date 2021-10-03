تركي آل الشيخ يوقّع روايته الأولى في معرض الرياض الدولي للكتاب

الخليج – واس : وقّع معالي المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ اليوم، روايته الأولى التي تحمل عنوان “تشيللو” في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 على منصة توقيع الكتب.

وشهد توقيع رواية آل الشيخ الصادرة عن ذات السلاسل للطباعة والنشر عدد كبير من المثقفين والأدباء والزوار، مؤكداً أنه سيبيعها بدولار واحد أو ما يعادله من العملات الأجنبية، دعمًا للثقافة والأدب في المملكة وجميع أنحاء العالم.

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