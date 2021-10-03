70 مهاجرًا في عداد المفقودين بالبحر المتوسط بعد مغادرتهم من ليبيا...



أعلنت منظمة ألارم فون، المعنية بالمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، اليوم الأحد، فقدانها الاتصال مع 70 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن قارب غادر السواحل الليبية قبل 4 أيام، معتبرة إياهم في عداد المفقودين.

وقالت منظمة ألارم فون، وهي منظمة غير حكومية، إنها فقدت الاتصال بالمهاجرين عندما كانوا في منطقة بحث تتبع مالطا، وعلى بعد 20 كيلومترا من المياه الإيطالية، دون الإبلاغ عن إنقاذهم أو وصولهم إلى البر.

وفي وقت سابق، أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات لإغاثة سفينة إنقاذ تديرها منظمة أطباء بلا حدود زورق مهاجرين في المياه الدولية، قبالة سواحل ليبيا .

ونقلت السفينة التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود ستة مهاجرين على متن السفينة جيو بارنتس، التي كانت قد رصدتهم في البداية.

وضمت مجموعة المهاجرين ستة رجال، ثلاثة ليبيين وتونسيين ومغربي وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، فقد بدأوا رحلتهم من بلدة صبراتة بغرب ليبيا في يوم السبت.

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