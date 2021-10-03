الخليج – واس : دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم حملة التبرع بالدم التي تقيمها الإمارة بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة في ساحة قصر الحكم وتستمر حتى يوم غدٍ الاثنين.

وتأتي هذه الحملة بإمارة الرياض في إطار الإسهام المجتمعي والتأكيد على أهمية التبرع بالدم وتعزيز مفهومه، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء، حيث تستهدف الحملة تحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين بالدم ليكونوا مصدر حياة للمرضى، وعوناً وعطاء للمحتاجين إلى التبرع بالدم .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمو أمير الرياض بالنيابة يدشن حملة التبرع بالدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.