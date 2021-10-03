مجسم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في معرض الرياض الدولي للكتاب

الخليج – واس : صمم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مجسماً لمقر التحالف في معرض الرياض الدولي للكتاب لجذب الزوار .

وقدم التحالف لزوار المعرض إصداراته بشكل مجاني بثلاث لغات ( عربي، فرنسي، إنجليزي) ، وبجانبها شاشة تفاعلية تستعرض أبزر إنجازاته وأهدافه وإصداراته .

وينشر التحالف الإسلامي إصدارات متعددة شهرياً، منها نشرات وتقارير دولية ومجلة للإسهام في نشر التحالف وتوعية العالم حول مخاطر الإرهاب، وخلال يومين وزع ركن التحالف أكثر من ٢٠ ألف نسخة من إصداراته المختلفة إلى الزوار .

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