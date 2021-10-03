مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع أكثر من 1,500 لغم في اليمن خلال أسبوع

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الخليج – واس : تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2021م، من انتزاع 1.541 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و 1.008 ألغام مضادة للدبابات، و 526 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.
ونُزع في محافظة عدن 36 لغما مضادا للدبابات و 123 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف تم نزع 930 لغما مضادا للدبابات بمديرية اليتمة، وذخيرتين غير متفجرتين و عبوة ناسفة واحدة في مديرية خب الشعف بالمحافظة ذاتها، كما استطاع فريق “مسام” من نزع عبوة ناسفة واحدة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى جانب نزع لغمين مضادين للدبابات و69 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
كما تمكن فريق “مسام” من نزع 104 ذخائر غير متفجرة في مديرية المسيمر بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب تم نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية مأرب، و5 ألغام مضادة للأفراد بمديرية رحبة بالمحافظة ذاتها.
وفي محافظة تعز جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات و200 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوازعية، و12 لغما مضادا للدبابات و 8 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، ونزع 12 لغما مضادا للدبابات و 13 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 15 لغما مضادا للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.
وبذلك يرتفع عدد الألغام التي جرى نزعها خلال شهر سبتمبر إلى 7.326 لغما، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن 278 ألفا و 601 لغم، زرعتها الميليشيات الحوثية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع “مسام” التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
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