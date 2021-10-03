بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يقدم خدماته لـ 2,490 مستفيدا خلال أسبوع

الخليج – واس : قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2,490 مستفيدا خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1,075 مستفيدا، وقسم الملاحظة 320 شخصا، وعيادة التنويم 20 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1,075 شخصا.

كما راجع قسم المختبر 170 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 1,075 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 321 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

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