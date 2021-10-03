”قسد” تستبعد 54 طفلا قاصرا من صفوفها 

قال خالد جبر، مسؤول مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة، لـRT إنه تم تسريح 54 قاصرا منضما الى قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأضاف جبر أنه بعد عدة تحريات تم اتخاذ قرار بإستبعادهم من صفوف قسد وإعادتهم إلى ذويهم ومدارسهم .
وتأتي هذه الخطوة كجزء من آلية التعاون التي وقعها مظلوم عبدي، قائد "قسد" مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، والخاصة بعدم انخراط الاطفال والقاصرين في صفوف القوات المسلحة .
ومنذ بداية توقيع البروتوكول بين قسد والأمم المتحدة في العام 2019
جرى تسريح 150 طفلا من صفوف "قسد" ممن هم دون سن الثامنة عشرة.
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