الصحة الفلسطينية: نسبة الوفيات جراء كورونا في قطاع غزة من أقل النسب...

قال نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة الدكتور مجدي ضهير، إن نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا في القطاع هي 1 % وهي من أقل النسب المسجلة عالميا.

وأرجع ضهير هذه النسبة إلى مدى الجهود والإجراءات التي بذلتها وزارة الصحة في تعظيم الجهوزية للتعامل مع مرضى كوفيد 19 .

وأوضح نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية أن "425 ألف مواطن تلقوا التطعيم ضد كورونا منذ بداية حملة التطعيم الوطني في نهاية فبراير الماضي وحتى الآن بنسبة 40 % ولا زلنا نتطلع إلى الوصول لــ 70 % من الفئة المستهدفة من السكان حتى نحقق المناعة المجتمعية" .

وأضاف أن "كافة اللقاحات المتوفرة هي لقاحات آمنة وسليمة وتحقق مناعة من 80% الى 90% , وهي نسب ممتازة وتساعد في الحد من التداعيات الخطيرة للإصابة بفيروس كوفيد 19" .

ودعا ضهير ذوي الأمراض المزمنة و المناعة الضعيفة ومن يتلقون أدوية مثبطة المناعة كمرضى زراعة الكلى والأعضاء ومرضى السرطان ومن يعانون من جلطات الى سرعة التوجه إلى مراكز التطعيم لتلقي اللقاح تجنبا لأي مضاعفات صحية شديدة قد تهدد حياتهم حال اصابتهم بالفيروس.