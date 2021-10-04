سكان العاصمة الكويت يشعرون بهزة أرضية

سجل معهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم الاثنين، زلزالا بقوة 5.7 بمقياس ريختر، شعر به سكان العاصمة الكويت.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية سجلت في تمام الساعة الخامسة و39 دقيقة صباح الاثنين زلزالا وقع غربي إيران.

وكان الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض ويبعد عن الكويت العاصمة 360 كم، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة الغربية من إيران.

ووقع الزلزال على عمق 13 كيلومترا، عند دائرة عرض (32.35 شمالا) وخط طول (49.80 شرقا)، دون أن يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية جرائه.

وأكد المركز أن مركز الزلزال يقع على بعد 99 كم غرب شهر كورد جنوب غرب أصفهان، و66 كم شمال شرق مدينة مسجد سليمان.

وكان آخر زلزال ضرب إيران، يوم الجمعة الماضي، حيث وقع في الجنوب الإيراني بقوة 5.2 درجة، شمال غرب مدينة بوشهر الإيرانية بنحو 95 كيلومترا.