صحة غزة: 10 حالات وفاة و1220 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24...

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين عن تسجيل 10 حالات وفاة و1220 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3933 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت إلى 340، بينهم 217 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت الوزارة بتعافي 1000 حالة من بين المصابين بالفيروس، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 153124.

وذكرت أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 172476 إصابة بينها 17938 حالة نشطة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1414.

وبيّنت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت لغزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 425534 شخصًا.