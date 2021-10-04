الذهب يستقر دون أعلى مستوى في أسبوع
استقرت أسعار الذهب تحت أعلى مستوى في أسبوع اليوم الاثنين، إذ عادلت مخاوف متعلقة بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي أثر الضغوط التي تشكلها قوة الدولار على المعدن الأصفر.
ولم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلا 1759.11 دولار بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ 23 سبتمبر/أيلول مسجلا 1765.54 دولار للأونصة في وقت سابق من اليوم. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1760.20 دولار.
واستقر مؤشر الدولار وتعافى عن أقل مستوى منذ 29 سبتمبر/أيلول الذي وصل له في وقت سابق من اليوم مما زاد تكلفة الذهب على المشترين الحائزين لعملات أخرى.
ويعتبر الذهب عادة ملاذا من التضخم، لكن خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة يميلان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يزيد تكلفة حيازة الذهب لضياع فرصة الحصول على عائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 22.60 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.5% إلى 967.45 دولار وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1910.40 دولار.
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