قوات الأمن السودانية تشتبك مع خلية إرهابية في الخرطوم

ذكر التلفزيون الرسمي وشهود أن قوات الأمن السودانية اشتبكت مع مسلحين في جنوب العاصمة الخرطوم، اليوم الإثنين، بعد أيام من تنفيذ مداهمة ضد ما وصفه مسؤولون بأنه خلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في ذات المنطقة.
وقال شهود في حي جبرة لرويترز إنهم شاهدوا قوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع مجموعة داخل بناية سكنية كما أغلقت القوات الطريق الرئيسي في المنطقة. ووصف التلفزيون الرسمي تلك المجموعة بأنها خلية إرهابية.
ويوم الثلاثاء الماضي، قالت المخابرات العامة السودانية في بيان إن خمسة أفراد من قوة أمنية تابعة لها قتلوا وأصيب سادس في اشتباك أثناء مداهمة استهدفت خلية تابعة لتنظيم داعش في الخرطوم وتمكنت القوات وقتها وفقا للبيان من اعتقال 11 مشتبها من جنسيات مختلفة.
وأشار البيان إلى أن أربعة أجانب من تلك المجموعة تمكنوا من الفرار وقوات الأمن تطاردهم بعد المداهمة التي شملت أماكن في جبرة ومناطق أخرى بالعاصمة.
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