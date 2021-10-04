وثائق أرشيفية بـ “كتاب الرياض” تكشف عمق العلاقات السعودية العراقية

الخليج – واس : نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وثائق أرشيفية تؤكّد عمق العلاقات السعودية العراقية لأكثر من قرن، وذلك ضمن مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.

وكانت أقدم الوثائق المعروضة هو خطاب من رئيس مجلس الشورى إلى نائب جلالة الملك عبد العزيز – رحمه الله – بشأن طريق الحج من العراق، رفع فيها ما نتج عن مباحثات المجلس، التي أفادت بأهمية البحث عن خبير عارف بمسافات الطريق ومحطاته، إلى جانب طلب إشراك وزارة الخارجية السعودية في دراسة ما يتعلق بذلك.

كما أطلع المركز الزوّار على أمر جلالة الملك سعود بن عبد العزيز – رحمه الله – في السادس من ذي القعدة ١٣٧٦ هـ برفع الوزير المفوض بوزارة الخارجية إبراهيم السويل إلى درجة سفير مفوض فوق العادة، وأمر بتعيينه مفوضاً من جلالة الملك سعود لدى حضرة صاحب الجلالة ملك العراق، وذلك بناءً على الموافقة الملكية برفع التمثيل السياسي بين المملكة، والعراق إلى درجة سفارة.

وكان من بين الوثائق وثيقة للأمر الملكي الصادر في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله – بالموافقة على اتفاقية التعاون بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية العراقية في مجال اختصاصات وزارتي الداخلية بين البلدين، إلى جانب وثيقة لمصادقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – على الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين المملكة، والعراق.

وسعى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات لتعريف زوّار المعرض بإصداراته التي تضمن 5 أدلة ومعايير وعدد من مجلته الدورية “دراسات الوثائق” التي تحتوي على عدد من الأبحاث العلمية المحكمة في مجال الوثائق، إلى جانب استعراض جهوده في حفظ الوثائق الحكومية والمتمثلة في توثيق ٢٥٥٦٩٥ وثيقة مفهرسة، وتصنيف ١٣٥٩٠٠ وثيقة، وتدقيق ٢٦٢٩١٤ وثيقة.