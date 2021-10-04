وزير الإعلام المكلف: الصادرات غیر النفطیة للمملكة تسجل أعلى رقم في تاریخھا

خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي. وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي: كلمة خادم الحرمين الشريفين وضعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أمام أسس السیاستین الخارجیة والداخلیة للمملكة، المبنیة على حسن الجوار، والتنمیة الشاملة، وتوطید الأمن والاستقرار

إطلاق سمو ولي العهد إستراتيجية منطقة عسير، يعزز مكانة عسیر الغنیة بطبیعتھا وإنسانھا وتراثھا، لتكون وجھة سیاحیة عالمیة على مدار العام

إطلاق سمو ولي العھد برنامج تنمیة القدرات البشریة، یستھدف تعزیز تنافسیة الإنسان السعودي محلیًا وعالميًا

المملكة العربية السعودية تواصل قصة نجاحها في مواجهة كورونا محققة مراكز متقدمة في المؤشرات العربية والعالمية

أشید بالتفاعل الكبیر مع الیوم الوطني 91 للمملكة، والذي یعكس مشاعر الحب والانتماء لھذا الوطن العظیم

المملكة تحقق المركز الثاني في مؤشر نيكاي للتعافي من جائحة كورونا

السعودية حققت المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في النهضة الرقمية

المملكة تحقق المرتبة الـ 10 من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي GCI

إنجازات المملكة تتواصل مع تسجيل “محمیة جزر فرسان”، أول محمیة سعودیة في شبكة الیونسكو العالمیة لمحمیات المحیط الحیوي

في الاقتصاد ولله الحمد الصادرات غیر النفطیة للمملكة تسجل أعلى رقم في تاریخھا وھو 255 ملیار ریال

قطاع السياحة يعد الرقم الأول في المملكة

اختیار العراق ضیف الشرف في معرض الرياض الدولي للكتاب، بوصفه بلد التاریخ العریق، والثقافة المتنوعة

المملكة كجزء من العالم، تأثرت فیھا السیاحة بسبب الجائحة، كما تأثرت كل دول العالم، والزملاء في وزارة السیاحة، استثمروا وقت الجائحة في التركیز على بناء قطاع السیاحة المحلیة

جناح المملكة في معرض “إكسبو دبي 2020” يحقق 3 أرقام قیاسیة في موسوعة “غینیس”، ویعكس حقیقة التحول غیر المسبوق الذي تعیشه المملكة

الدولة جادة في إیجاد حلول جذریة للقضاء على التستر التجاري، وسط تكامل جھود أكثر من 20 جھة حكومیة رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ: موسم الرياض سينطلق في 20 أكتوبر

أكثر من 2500 فعالية في موسم الرياض

موسم الرياض سيتضمن 10 معارض عالمية و350 عرضا مسرحيا و14 منطقة ترفيهية و24 مسرحية عربية وعالمية و76 حفلة غنائية عربية وعالمية ومصارعة حرة WWE

4 مناطق في موسم الرياض سيكون الدخول فيها مجاناً

بعد يومين سيتم إعلان اسم المدرب لفريق نجوم الهلال والنصر الذي سيواجه فريق باريس سان جيرمان ضمن فعاليات موسم الرياض

استمرار الفعاليات في مناطق “فيا رياض” و “البوليفارد” حتى بعد انتهاء الموسم

عدد الحفلات الغنائية في موسم الرياض لا يتجاوز 2٪؜ من مجموع الفعاليات

تخصيص مسارح في جميع مناطق المملكة لاكتشاف المواهب السعودية

تنسيق كامل مع الجهات المختصة بشأن الإجراءات الصحية المصدر : الرياض

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإعلام المكلف: الصادرات غیر النفطیة للمملكة تسجل أعلى رقم في تاریخھا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.