شاهد.. ”الأرصاد” السعودي يحدد المناطق المتأثرة بالإعصار شاهين

حدد المركز الوطني للأرصاد في السعودية المناطق المتأثرة بالإعصار "شاهين" الذي بدأت تأثيراته، أمس، على أجواء المملكة وتستمر لمدة يومين.

جاء ذلك في مداخلة للمتحدث الرسمي باسم "الأرصاد"، حسين القحطاني، لبرنامج "صباح السعودية" المذاع على قناة "السعودية".

وقال القطحاني إن الإعصار انتهى بشكل عام في سلطنة عمان وتحول إلى عاصفة مدارية واليوم إلى منخفض جوي بدأ تأثيره مساء أمس على أجواء المملكة خاصة المناطقة الجنوبية للمنطقة الشرقية امتدادا لمناطق جنوب الرياض ونجران وجازان وشرورة والمرتفعات الجبلية بمكة المكرمة.

وأضاف أن هناك أيضا حالة مطرية تؤثر على المملكة هذا الأسبوع، يتوقع أن تشهد أمطارا غزيرة خاصة على المرتفعات الجبلية بعسير وجازان امتدادا إلى الطائف.

واعتبر القطحاني أن أجواء المملكة تمر بمرحلة انتقالية حاليا مع كثير من التقلبات الجوية التي تشهد فرص هطول الأمطار وظواهر جوية مختلفة كالرياح النشطة المثيرة للأتربة.

وأرجع عدم تأثر السعودية بشكل مباشر بالإعصار شاهين، إلى أن المملكة لا تطل على بحار مفتوحة ولهذا فإن تأثرها بالأعاصير بشكل مباشر غير وارد، مضيفا: "المملكة، تطل على بحار شبه مغلقة ومن الصعب تكون الأعاصير فيها".

وقال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد إن سلطنة عمان هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تتأثر بالأعاصير بشكل مباشر، كونها تطل على بحر مفتوح.

وأضاف أن "السعودية تتأثر بتبعات الإعصار الذي يصطدم باليابسة في سلطنة عمان وسواحل عمان ويتحول لعاصفة مدارية ثم منخفض جوي يساهم في فرص هطول أمطار على تلك الدول كما شاهدنا في الإمارات أمس".

وأكد القطحاني أن تأثير الإعصار شاهين بدأ أمس في مناطق جنوب المنطقة الشرقية ثم سيصل إلى جنوب الرياض ونجران وشرورة والمناطق المحيطة بها امتدادا إلى عسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.